РИАМО – 18 авг. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), в конце августа дешевые туры на море смогут найти собравшиеся в Крым и Краснодарский край, сообщает Газета.ru.

«Сейчас минимальные цены недельных туров с авиаперелетом 22-28 августа на курорты Крыма и Краснодарского края колеблются в диапазоне 22,7 – 25,8 тысячи рублей на двоих», — говорится в сообщении.

В конце лета путешественники могут купить путевку на курорт на 15-25% дешевле по сравнению со срединой августа.

Стоимость туров снижается из-за отъезда с курортов отдыхающих с детьми, а также ценовой политики турецких и абхазских отельеров.

Сейчас неделя отдыха в Абхазии обойдется в 23 тысячи рублей, в Турции – порядка 31 тысячи рублей.