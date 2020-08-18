РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 авг. Щелковские полицейские задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в магазинной краже, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что неизвестный, находясь в торговом зале магазина на улице Талсинской, похитил робот-пылесос, причинив материальный ущерб в размере более 29 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый местный житель 52 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.