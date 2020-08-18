РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. Рабочие завершили строительство спортплощадки в одном из дворов на улице Генерала Смирнова в Подольске, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Во дворе многоквартирного дома №3 по улице Генерала Смирнова 17 августа прошла приемка спортивной площадки для игровых видов спорта после проведения ремонта. Работы были организованы депутатом совета депутатов округа Евгением Исаевым по итогам личного приема граждан. Он вместе с инициативной группой жителей дома и сотрудниками теруправления «Кузнечики» принял участие в приемке работ.

«В ходе восстановления площадки выполнены работы по ее выравниванию путем асфальтирования и укладки ударопоглощающего резинового покрытия. Также отремонтировано ограждение, произведена окраска трибун для зрителей. Для снижения уровня шума при играх с мячом применена капроновая сетка на ограждениях, верх площадки затянут сеткой для исключения вылета мяча и повреждения припаркованных автомобилей, - говорится в сообщении.

Ремонт площадки оплачен за счет средств группы компаний «Русский рыбный мир».