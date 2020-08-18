РИАМО - 18 авг. Похороны заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой пройдут на Троекуровском кладбище 20 августа, прощание пройдет в закрытом режиме, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГБУ «Ритуал».
Артистка скончалась 14 августа в московской больнице после нескольких дней комы. Ранее травмированную певицу обнаружили в собственной квартире, вместе с артисткой находился ее новый муж. Оба супруга были в состоянии алкогольного опьянения.
н добавил, что панихида и похороны пройдут в закрытом режиме.
Валентина Легкоступова родилась в 1965 году в Хабаровске. Дебютировала на эстраде в 1985 году, через два года записала свою самую известную песню «Ягода-малина». В 2001 году Легкоступовой присвоили звание заслуженной артистки Российской Федерации.
Певица была замужем три раза. Последним супругом артистки стал яхтсмен Юрий Фирсов, свадьба состоялась около месяца назад.
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