РИАМО - 18 авг. Похороны заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой пройдут на Троекуровском кладбище 20 августа, прощание пройдет в закрытом режиме, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГБУ «Ритуал».

Артистка скончалась 14 августа в московской больнице после нескольких дней комы. Ранее травмированную певицу обнаружили в собственной квартире, вместе с артисткой находился ее новый муж. Оба супруга были в состоянии алкогольного опьянения.

«Прощание с заслуженной артисткой Российской Федерации Валентиной Легкоступовой пройдет 20 августа в большом прощальном зале похоронного дома «Троекурово», - сказал собеседник агентства.

н добавил, что панихида и похороны пройдут в закрытом режиме.

Валентина Легкоступова родилась в 1965 году в Хабаровске. Дебютировала на эстраде в 1985 году, через два года записала свою самую известную песню «Ягода-малина». В 2001 году Легкоступовой присвоили звание заслуженной артистки Российской Федерации.

Певица была замужем три раза. Последним супругом артистки стал яхтсмен Юрий Фирсов, свадьба состоялась около месяца назад.