Возгорание произошло в здании на площади порядка 400 квадратных метров на территории промзоны в Хорошевском районе столицы. Пожарным удалось не допустить распространения огня.
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Возгорание произошло в здании на площади порядка 400 квадратных метров на территории промзоны в Хорошевском районе столицы. Пожарным удалось не допустить распространения огня.
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