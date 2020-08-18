РИАМО - 18 авг. В столице стартовала проходка последнего тоннеля на юго-западном участке Большой кольцевой линии метро от станции «Давыдково» до переходной камеры, расположенной перед станцией «Аминьевское шоссе», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Проходку проведет 10-метровый тоннелепроходческий комплекс «Надежда». Перегонный тоннель длиной 1,45 километра построят на глубине порядка 35 метров.

«Проходка будет вестись под жилой застройкой района Фили-Давыдково и рекой Сетунь в месте ее пересечения с Аминьевским шоссе», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что данный тоннель является заключительным на юго-западном участке БКЛ. Однопутные тоннели от станции «Проспект Вернадского» до переходной камеры прошли в конце минувшего года.

Монолитный конструктив станций «Проспект Вернадского», «Мичуринский Проспект» и «Аминьевское шоссе» выполнили на 74%. Строители уже приступили к отделочным работам и монтажу внутренних инженерных систем.

С введением в эксплуатацию юго-западного участка БКЛ значительно улучшится транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского, где проживает порядка 200 тысяч человек, а работает — около 50 тысяч.