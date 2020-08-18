РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. В городском округе Подольск за сутки выявили девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 3 952 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Московской области за сутки выявили 145 случаев заболевания коронавирусом.

«В Подольске выявили девять новых случаев. Всего в округе выявили 3 952 случая заболевания», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 66 233 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 1 151 человек. Выздоровели и выписались 49 785 человек.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

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18 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве на 10% за месяц. Среднесуточный темп прироста случаев Covid‑19 в столице за месяц составляет 0,28%.

- В России коронавирус диагностировали у 4748 человек. В Москве 693 новых подтвержденных случая, в Подмосковье - 145.

- Также в Подмосковье за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 118 человек. Общее число вылечившихся в Московсаой области пациентов достигло 49 785 человек.

- Лечение от коронавируса в Москве завершили еще 1155 человек. Всего московские врачи вылечили 199 117 пациентов.

- Роспотребнадзор выяснил, что более 20% жителей Москвы и Подмосковья обладают иммунитетом к Covid-19. Ведомство провело исследование популяционного иммунитета к коронавирусу нового типа у россиян. В рамках исследования в 26 субъектах РФ проверили по 2,8-3,2 тысячи человек

- За прошедшие сутки в Москве скончались еще 11 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 4677 жителей столицы.