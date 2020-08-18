РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. Спортсмены Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») приняли участие в Московских летних корпоративных играх среди спортсменов-любителей, капитан команды вошел в восьмерку лучших в состязаниях по киберфутболу, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Футбольная команда «Винторез» ЦНИИТОЧМАШа с 15 по 16 августа принимала участие в ежегодном фестивале корпоративного и любительского спорта Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» в Москве в спорткомплексе «Лужники». Футболисты ЦНИИТОЧМАШ играли в группе со спортсменами-любителями из Вертолетной сервисной компании, департамента имущества Москвы, МПК «Эверон» и АО «Гипроцветмет».

«После победы в матче с «Гипроцветметом» и ничьей с футболистами департамента имущества Москвы из группы команда института вышла из борьбы за призовые места. Капитан команды ЦНИИТОЧМАШ Павел Поздняков принял участие в играх по киберфутболу в киберспортивном комплексе Winstrike Arena. В виртуальных матчах среди 38 корпоративных команд капитан «Винтореза» вошел в восьмерку лучших», - говорится в сообщении.

По словам Позднякова, на стадии плей-офф удача отвернулась, но удовольствие и яркие эмоции от участия в спортивном фестивале оружейники получили, пообщались с единомышленниками, приобрели опыт корпоративных соревнований. Футболисты команды поблагодарили физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» и госкорпорацию «Ростех», Москомспорт и АО «Рособоронэкспорт» за великолепную организацию соревнований и подарки.

Участники соревновались в 21 виде спорта: футбол 6 на 6, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, перетягивание каната и другие. Всего в футбольных матчах приняли участие 40 команд.

Футбольная команда ЦНИИТОЧМАШа с сентября 2018 года постоянно принимает участие в соревнованиях разного уровня, активно развивая на предприятии направление корпоративного спорта.