РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 авг. В городском округе Мытищи сотрудники ГИБДД проверили готовность школьных автобусов к новому учебному году, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

Сотрудники отделения технического надзора ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» провели совещание с руководителями и водительским составом трех автотранспортных предприятий, задействованных в перевозке обучающихся к образовательным организациям.

«Особое внимание было уделено важности регулярного технического обслуживания автобусов, наличию у них тахографов, ремней безопасности, средств оповещения, огнетушителей, медицинских аптечек, а также соблюдению режима рабочего времени и времени отдыха водителей», - говорится в сообщении.

Перевозка групп детей на транспорте является одной из важнейших и актуальных проблем в сфере безопасности дорожного движения. С началом нового учебного года эта тема требует особенного внимания.