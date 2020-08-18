РИАМО - 18 авг. Пожарные потушили возгорание в здании на площади порядка 400 квадратных метров на территории промзоны в Хорошевском районе столицы, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Пожар произошел по адресу: 3-й Хорошевский проезд, дом 3А. По данным открытых источников, по указанному адресу расположен Хорошевский завод железобетонных изделий.

«Горело одноэтажное отдельно стоящее строение на общей площади около 400 квадратных метров. Пожарным удалось не допустить распространения огня. В 13:15 пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате произошедшего нет.

Видео с места пожара на Хорошевском заводе железобетонных изделий в Москве>>