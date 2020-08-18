РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 авг. Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям не обнаружило карантинный объект – сосновую стволовую нематоду – по итогам мониторинга 78 гектаров леса в границах Львовского участкового лесничества Подольского филиала лесничества, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В июле 2020 года управлением Россельхознадзора в соответствии с Федеральным законом РФ «О карантине растений» был проведен мониторинг карантинного фитосанитарного состояния в границах Львовского участкового лесничества Подольского филиала лесничества ГКУ МО «Мособллес». Специалистами был проведен визуальный осмотр деревьев хвойных пород на площади 78 гектаров и отбор образцов коры и стружки.

«По результатам проведения лабораторных экспертиз карантинные вредители леса не выявлены, карантинный объект сосновая стволовая нематода (Bursaphelenchus хylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle) не выявлена. Обнаружен некарантинный вид нематод – aimaphelenchus sp. и Rhabdilida sp. Управлением составлен акт проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния лесных массивов о том, что карантинное фитосанитарное состояние данной территории участкового лесничества ГКУ МО «Мособллес» свободно от карантинных объектов», – говорится в особщении.

Мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории осуществляется в целях выявления карантинных объектов, предотвращения их проникновения на территорию РФ или распространения, а также для определения характеристик популяций вредных организмов, карантинных объектов, прогнозирования вреда растениям и продукции растительного происхождения.