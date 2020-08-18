РИАМО – 18 авг. Сын водителя, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, Валерий Захаров попросил суд о максимально жестком наказании для артиста, передает ТАСС.

Во вторник дело об аварии с участием Ефремова рассматривается в Пресненском суде Москвы.

«Ефремов до сих пор мне не выразил соболезнований. Каких-либо предложений о материальной компенсации от Ефремова или от его представителей мне не поступало. Наказание? Прошу для него максимального наказания», - сказал Захаров.

Он также заявил, что обязательно подаст гражданский иск к актеру. По словам Захарова, в день смертельной аварии он готовился к похоронам бабушки.

«Мне позвонил двоюродный брат и рассказал о том, что папа попал в ДТП на Садовом кольце. Через какое-то время он перезвонил уже из больницы и сказал, что папы не стало», - сказал Захаров и заплакал.

Он также заявил, что считает ролик с извинениями артиста игрой на публику. По его словам, если бы Ефремов хотел извиниться, то должен был бы сделать это лично.

Валерию Захарову 26 лет, он работает в полиции.

В начале июня Ефремов устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Теперь актеру грозит тюремный срок.