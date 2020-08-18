РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 авг. В отделении переливания крови Мытищинской городской клинической больницы более 1,7 тысячи доноров ежегодно сдают кровь, сообщила заведующий отделением переливания крови МГКБ Людмила Дмитричева.

В Мытищах на территории городской клинической больницы во вторник состоялось выездное заседание депутатской комиссии по охране здоровья, труда и социальной политике. В рамках мероприятия рассмотрели вопрос донорства в округе в рамках реализации программы борьбы с онкологическими заболеваниями крови.

«Наша заготовка, определенная госзаданием - это 750 литров цельной крови в год. Это более 1,7 тысячи доноров, которые приходят к нам в год на кроводачи, что полностью обеспечивает нашу больницу. Уже в течение года мы не просим помощи у областной станции (переливания крови - ред.). Мы обходимся своими силами, заказываем только тромбоциты, которые выпускаются на станции, в частности на Московской областной станции переливания крови», - сказала Дмитричева.

Председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов отметил, что у людей появилось большее чувство ответственности, они действительно готовы помогать в это тяжелое время, и та работа, которая проводилась на протяжении последних 4-5 лет, дала свои результаты.

«Есть постоянные доноры, они годами ходят, я всех их знаю по именам, по группам крови. Есть и молодежь, 18-летние молодые люди», - добавила Дмитричева.