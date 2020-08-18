РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 авг. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили девять новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе зарегистрировали 2 226 подтвержденных случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Московской области за минувшие сутки выявили 145 случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 66 233 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 1 151 человек. Выздоровели и выписались 49 785 человек. В городском округе Мытищи выявили 2 226 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

17 августа количество подтвержденных случаев коронавируса в муниципалитете составляло 2 217.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона необходимо обязательно носить медицинские маски в общественных местах.