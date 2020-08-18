РИАМО - 18 авг. В этом году ночные заморозки в августе на территории Московского региона маловероятны, сообщил РИАМО во вторник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Минувшая ночь оказалась самой холодной в Подмосковье с начала этого лета. Так, в Черустях воздух охладился до плюс 2,2 градуса.

«Можно говорить, что в Москве 100% не будет заморозков (в августе – ред.), но согласно климатическим характеристикам, самый ранний заморозок в столице был отмечен 31 августа», - сказал Леус.

Он отметил, что Черусти – это полюс холода в Московском регионе. В этом городе заморозки наступают раньше на 5-6 дней, чем в столице. В этом году в отдельные дни августа ночной температурный фон в Черустях будет близок к заморозкам.