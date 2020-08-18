РИАМО - 18 авг. За месяц после возобновления работы главного здания Музея Победы в Москве его сотрудники провели почти 550 экскурсий, при этом общее число посещений ограничили согласно рекомендациям по профилактике коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Мы рады, что интерес к нашим экскурсионным программам не снижается. По сравнению с прошлым годом их количество остается на прежнем уровне - около 550, при том, что общий поток посетителей ограничен из-за выполнения рекомендаций по противодействию распространения коронавируса», - отметил директор музея, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Наибольшим интересом у посетителей пользуются экскурсии по масштабной экспозиции «Подвиг Народа». В выходные новое музейное пространство посещает до 20 групп. Оно показывает подвиг русского народа на площади 3 тысяч квадратных метров и рассказывает об основных событиях Великой Отечественной войны.

Главное здание Музея Победы начало работу с 16 июля.