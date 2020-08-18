РИАМО – 18 авг. В Подмосковье около 2 тысяч первоклассников из малообеспеченных семей получили подарок губернатора – рюкзак с анатомической спинкой и канцелярскими принадлежностями, говорится в сообщении министерства социального развития Московской области.
Подарок получили те дети, семьи которых имеют среднеушевой доход меньше прожиточного минимума, то есть менее 13 115 рублей.
Комплект состоит из школьных принадлежностей на общую сумму 2,6 тысячи рублей.
Для получения подарка необходимо обратиться в социальную защиту с необходимым комплектом документов до 5 сентября 2020 года. Подарки выдают до 20 сентября.
В прошлом году по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева такие подарки получили свыше 8 тысяч первоклассников.
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