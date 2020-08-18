РИАМО – 18 авг. В Подмосковье около 2 тысяч первоклассников из малообеспеченных семей получили подарок губернатора – рюкзак с анатомической спинкой и канцелярскими принадлежностями, говорится в сообщении министерства социального развития Московской области.

Подарок получили те дети, семьи которых имеют среднеушевой доход меньше прожиточного минимума, то есть менее 13 115 рублей.

«В набор вошел ранец с анатомической спинкой, пенал с канцелярскими принадлежностями, тетрадки и другие полезные для первоклассника вещи», – говорится в сообщении.

Комплект состоит из школьных принадлежностей на общую сумму 2,6 тысячи рублей.

Для получения подарка необходимо обратиться в социальную защиту с необходимым комплектом документов до 5 сентября 2020 года. Подарки выдают до 20 сентября.

В прошлом году по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева такие подарки получили свыше 8 тысяч первоклассников.