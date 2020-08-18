РИАМО - 18 авг. В столице в текущем году почти вдвое, на 43%, выросло количество апартаментов, пишет во вторник газета «Известия».

«Рост предложения вызван снижением покупательской способности граждан и одновременным увеличением цен на квадратные метры», — говорится в сообщении.

Выгодными считаются в апартаменты, которые находятся в центре Москвы. Однако и ЖКУ там на 15-20% больше, чем в обычных квартирах.

За последние четыре года предложения по апартаментам держится на максимально высоком уровне. По итогам первого полугодия 2020 года их общее число достигло 3,6 тысячи.

Недавно в продаже появились и апартаменты эконом-класса, раньше на рынке таких почти не было.

Важно учесть, что апартаменты не считаются жильем и в нем нельзя прописаться, поэтому они стоят дешевле стандартных московских квартир.