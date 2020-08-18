РИАМО - 18 авг. Выпуски подкаста РИАМО «Путь-дорога», посвященного путешествиям по Московской области, теперь доступны к прослушиванию на платформе «ВКонтакте» Подкасты и в официальной группе «РИАМО в Подмосковье».

Туристический подкаст «Путь-дорога» – это новый проект Регионального информационного агентства Московской области. Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая еженедельно путешествуют по Подмосковью и рассказывают слушателям о своих впечатлениях от поездок.

Кроме посещения достопримечательностей, ведущие повествуют о Подмосковье активном - местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно, и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу.

Уже сейчас слушателям доступен первый выпуск подкаста «Путь-дорога» о путешествии в Дмитров. Ведущие увлекательно рассказали о прогулке по Дмитровскому кремлю, посещении музея лягушки и своей поездки на Перемиловскую высоту.

Новые выпуски подкаста будут выходить каждый четверг.

Слушать подкаст можно в любом удобном приложении:

Apple Podcast,

Google Podcast,

«Яндекс.Музыка»,

CastBox,

Overcast,

Castro,

в соцсети «ВКонтакте»

или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

По вопросам сотрудничества пишите на почту: podcast@riamo.ru.

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