РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 авг. За прошедшие сутки в Щелкове выявили три новых случая коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 1 613 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за минувшие сутки выявили 145 случаев коронавируса.

«В Щелкове за прошедшие сутки выявили три случая Covid-19. Всего в городском округе зафиксировали 1 613 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в регионе подтверждено 66 233 случая инфицирования коронавирусом. Скончался 1 151 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 49 785 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.