РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 авг. В подмосковном Подольске во вторник при проверке сетевых магазинов не выявили нарушений соблюдения масочного режима, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Во вторник представители администрации округа совместно с Роспотребнадзором провели рейд по соблюдению масочного режима в сетевых магазинах округа. В частности, были проверены такие торговые объекты, как «Атак» и «Магнит».

«В данных объектах достаточно серьезно относятся к соблюдению масочного режима, никаких нарушений на момент осмотра выявлено не было. Все мы прекрасно понимаем, что ситуация с коронавирусной инфекцией еще не закончена. Действительно, инфекция пошла на значительный спад, но существуют риск и опасность того, что в сентябре может быть всплеск второй волны за счет миграции населения после отдыха. Поэтому важно серьезно относиться ко всем рекомендациям и соблюдению масочного режима», - сказал замглавы администрации округа по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.

Он отметил, что необходимо проводить ежедневную работу по контролю соблюдения масочного режима. Подобные рейды совместно с Роспотребнадзором на территории округа проводятся на регулярной основе.

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18 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве на 10% за месяц. Среднесуточный темп прироста случаев Covid‑19 в столице за месяц составляет 0,28%.

- В России коронавирус диагностировали у 4748 человек. В Москве 693 новых подтвержденных случая, в Подмосковье - 145.

- Также в Подмосковье за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 118 человек. Общее число вылечившихся в Московсаой области пациентов достигло 49 785 человек.

- Лечение от коронавируса в Москве завершили еще 1155 человек. Всего московские врачи вылечили 199 117 пациентов.

- Роспотребнадзор выяснил, что более 20% жителей Москвы и Подмосковья обладают иммунитетом к Covid-19. Ведомство провело исследование популяционного иммунитета к коронавирусу нового типа у россиян. В рамках исследования в 26 субъектах РФ проверили по 2,8-3,2 тысячи человек

- За прошедшие сутки в Москве скончались еще 11 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 4677 жителей столицы.