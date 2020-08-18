РИАМО - 18 авг. За последние сутки в Московской области выявлено 145 случаев заражения коронавирусной инфекцией, однако в 24 городских округах не выявили ни одного случая инфицирования, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-2019.

За сутки 17 случаев заражения было выявлено в Люберцах, 13 – в Одинцовском округе, еще по девять – в Мытищах и Подольске. Восемь случаев заражения выявили в Домодедове и Реутове, семь – в Егорьевске. По шесть случаев выявлено в Балашихе и Красногорске, по пять – в Ивантеевке и Ленинском округе, по четыре заразившихся выявили в Пушкинском и Раменском округах.

По три случая выявили в Воскресенске, Клину, Лыткарине, Щелкове и Химках. По два – в Дмитровском округе, Истре, Коломенском округе, Королеве, Котельниках, Чехове, Фрязине и Электростали. По одному случаю заражения коронавирусом за последние сутки выявили в Борогодском округе, Власихе, Волоколамском округе, Дзержинском, Долгопрудном, Жуковском, Зарайске, Краснознаменске, Лобне, Луховицах, Солнечногорске, Можайском и Орехово-Зуевском округах.

Ни одного случая инфицирования не выявили в Бронницах, Дубне, Звездном городке, Кашире, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Наро-Фоминском округе, Озерах, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Рошале, Рузском, Талдомском и Сергиево-Посадском городских округах, Серебряных Прудах, Серпухове, Ступине, Черноголовке, Шатуре, Шаховской и Электрогорске.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 66 233 случая заражения Covid-19. Умер 1151 человек, вылечились и выписались 49 785 человек.

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18 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве на 10% за месяц. Среднесуточный темп прироста случаев Covid‑19 в столице за месяц составляет 0,28%.

- В России коронавирус диагностировали у 4748 человек. В Москве 693 новых подтвержденных случая, в Подмосковье - 145.

- Также в Подмосковье за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 118 человек. Общее число вылечившихся в Московсаой области пациентов достигло 49 785 человек.

- Лечение от коронавируса в Москве завершили еще 1155 человек. Всего московские врачи вылечили 199 117 пациентов.

- Роспотребнадзор выяснил, что более 20% жителей Москвы и Подмосковья обладают иммунитетом к Covid-19. Ведомство провело исследование популяционного иммунитета к коронавирусу нового типа у россиян. В рамках исследования в 26 субъектах РФ проверили по 2,8-3,2 тысячи человек

- За прошедшие сутки в Москве скончались еще 11 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 4677 жителей столицы.