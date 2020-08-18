РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 авг. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили шесть новых случаев Covid-19, общее число инфицированных в округе составило 1 871, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 145 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 66 233 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 49 785 человек выписали домой из стационаров, 1 151 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 871 случай инфицирования зафиксирован в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.