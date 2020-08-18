РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 авг. В подмосковных Люберцах все образовательные учреждения готовы к новому учебному году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне в администрации округа глава Люберец Владимир Ружицкий провел плановое заседание комиссии по антитеррористической деятельности. Первой с докладом выступила начальник управления образованием Виктория Бунтина. Она рассказала о мерах по обеспечению безопасности образовательных учреждений округа при подготовке к новому учебному году и в период празднования Дня знаний.

«По итогам проверки, которая проходила с 13 июля по 7 августа, межведомственной комиссией установлено, что 100% образовательных организаций округа готовы к новому учебному году», – сказала Бунтина.

Она подчеркнула, что торжественные линейки, посвященные празднованию Дня знаний, для 1 и 11 классов планируется провести в обычном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. С обучающимися 2-10 классов торжественные мероприятия будут проведены в рамках классных часов.

Заместитель начальника полиции МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Разгуляев добавил, что правоохранителями проверена территория, прилегающая к образовательным организациям. Также он заявил, что на пост охранников школ не будут допускать кандидатов, не имеющих при себе медицинских книжек, справок из наркологического и психоневрологического диспансеров установленного образца и удостоверений охранника.

«В адрес Люберецкой администрации из Главного управления региональной безопасности Московской области поступил запрос об актуализации перечня потенциальных объектов террористических посягательств. Во исполнение данного запроса была проведена соответствующая подготовка и составлен список, в который вошел 341 объект таких подразделений, как: управления предпринимательства, безопасности, транспорта, ЖКХ, потребительского рынка услуг и рекламы, управление образованием, управление по делам молодежи, комитеты культуры, физической культуры, спорта и туризма, а также МО «Люберецкая областная больница», – пояснил замглавы администрации Люберец Михаил Криворучко.

По итогу его выступления новый перечень потенциальных объектов террористических посягательств был утвержден.