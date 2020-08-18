РИАМО - 18 авг. В Подмосковье утвердили лимиты на добычу охотничьих ресурсов по каждому охотугодью, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Постановление о квотах на добычу охотничьих ресурсов с 1 августа 2020 до 1 августа 2021 года подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для Московской области такие квоты устанавливаются на копытных – лося, косулю европейскую, оленя благородного, оленя пятнистого, а также на барсука», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Основанием для установления допустимых лимитов и квот добычи стали данные учета численности и плотности обитания охотничьих животных на тех или иных территориях охотничьих угодий, который каждый год проводит Минсельхозпрод региона.

«К примеру, лося на территории области можно добыть 929 особей, что составляет 9,56% от общей численности популяции. При этом важно отметить, что исходя из лимита – общего количества разрешенных к добыче охотничьих животных – утверждены размеры квоты по каждому закрепленному охотничьему угодью», – подчеркнул Разин.

Также определен и учитывается возрастной ценз особей, разрешенных к отстрелу.

Квоты позволяют соблюдать баланс в живой природе, поддерживать численность популяций охотничьих животных на должном уровне, сохранять и воспроизводить диких животных в условиях заказников.

Как подчеркнул Разин, все квоты и лимиты добычи охотничьих ресурсов являются обязательными ближайшие 12 месяцев при проведении как любительской, так и спортивной охоты.