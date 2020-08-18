РИАМО - 18 авг. В Подмосковье утвердили лимиты на добычу охотничьих ресурсов по каждому охотугодью, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Постановление о квотах на добычу охотничьих ресурсов с 1 августа 2020 до 1 августа 2021 года подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Основанием для установления допустимых лимитов и квот добычи стали данные учета численности и плотности обитания охотничьих животных на тех или иных территориях охотничьих угодий, который каждый год проводит Минсельхозпрод региона.
«К примеру, лося на территории области можно добыть 929 особей, что составляет 9,56% от общей численности популяции. При этом важно отметить, что исходя из лимита – общего количества разрешенных к добыче охотничьих животных – утверждены размеры квоты по каждому закрепленному охотничьему угодью», – подчеркнул Разин.
Также определен и учитывается возрастной ценз особей, разрешенных к отстрелу.
Квоты позволяют соблюдать баланс в живой природе, поддерживать численность популяций охотничьих животных на должном уровне, сохранять и воспроизводить диких животных в условиях заказников.
Как подчеркнул Разин, все квоты и лимиты добычи охотничьих ресурсов являются обязательными ближайшие 12 месяцев при проведении как любительской, так и спортивной охоты.
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