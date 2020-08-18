РИАМО - 18 авг. На официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовали условия допуска фигуристов к чемпионату России, претендентам нужно будет выступить на двух этапах Кубка России, сообщает Газета.ru.

Речь идет о чемпионате России сезона-2020/21.

«Фигуристы будут отбираться на турнир на основании суммы очков, набранных на этапах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первенстве России смогут выступить юниоры из состава кандидатов национальной команды, которым уже исполнилось 14 лет по состоянию на 1 июля 2020 года.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 23 по 27 декабря. Действующей победительницей турнира является Анна Щербакова.