РИАМО - 18 авг. Глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Панин 21 августа проведет прием жителей микрорайона ЛиАЗ города Ликино-Дулево, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Встреча с главой округа и его заместителями пройдет 21 августа с 16:00 до 18:00 в ЦДТ «Спутник» по адресу: Ликино-Дулево, улица Калинина, дом №14», - говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, для участия необходима предварительная регистрация, которая пройдет 19 августа с 9:00 до 13:00 по телефонам: 8(496)413-10-75, 8(496)412-14-37, 8(496)413-10-60 (добавочный 1068).