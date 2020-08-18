РИАМО - 18 авг. Точный диагноз актера Михаила Ефремова, который проходит в качестве обвиняемого по делу о смертельном ДТП, не стали оглашать в суде, передает ТАСС.

«Точный диагноз актера оглашен не будет, он составляет медицинскую тайну. Что нам надо знать — это что Ефремов может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья», — сказала судья Елена Абрамова на заседании Пресненского суда.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер болен серьезной болезнью. Он также отметил, что разглашать диагноз нельзя.

В начале июня Ефремов устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер службы доставки Сергей Захаров. Теперь актеру грозит тюремный срок.