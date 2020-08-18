РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. Предприятие по производству электрооборудования и распределительных подстанций «НПФ Техэнергокомплекс» в подмосковных Люберцах поставляет порядка 500 единиц продукции в год, сообщил журналистам гендиректор Виктор Бондарь.

Во вторник глава горокруга Владимир Ружицкий посетил данное предприятие и ознакомился с его работой.

«Количество поставляемой продукции зависит от ситуации на рынке. В среднем у нас в год получается до 500 единиц продукции оборот», - сказал Бондарь.

Он добавил, что на сегодняшний день создана новая линейка электрооборудования. По его словам, благодаря этому для компании открылся новый рынок. Бондарь уточнил, что за 22 года создано современное предприятие со своими традициями.

«На «НПФ Техэнергокомплекс» используют новые научные подходы для создания высокотехнологичного оборудования для, например, «МОЭСК», аэропортов, Люберецкого водоканала. Здесь трудятся свыше 100 сотрудников, большинство рабочих имеют высшее образование, потому что этого требуют современные станки», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что после пандемии коронавируса идет восстановление производства. Предприятия возвращаются к обычной жизни.

Данное предприятие существует с 1998 года. Оно производит различные виды оборудования для распределительных сетей.