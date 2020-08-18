РИАМО – 18 авг. Исторический облик намерены вернуть павильону №15 «Радиоэлектроника и связь» ВДНХ, в рамках проводимых работу специалисты приведут в порядок стилобат главного входа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За годы терраццо – декоративное покрытие верхней площадки стилобата – было полностью утрачено и заменено бетонной брусчаткой. Также на ступенях из гранита образовались многочисленные сколы, трещины и просадки. Кроме того, частично утрачена облицовка гранитными декоративными блоками по периметру стилобата и боковых поверхностей.

«Уже проведены работы по разборке гранитных ступеней и облицовки боковых поверхностей стилобата. Перед этим их предварительно промаркировали и составили картограмму с их местоположением. Также разобрано старое бетонное основание. Для устройства новых ступеней выполнены земляные работы. <…> На данный момент ведутся работы по устройству нового бетонного основания для укладки гранитной облицовки и покрытия терраццо», – говорится в сообщении.

Стилобату вернут его исторический облик, основываясь на чертежах из архивов и фотографиях 1951-1954 годов. Специалисты планируют отреставрировать сохранившиеся элементы, а те, что были утрачены, изготовить заново.

«Покрытие стилобата, выполненное в технике терраццо, появилось перед павильоном при его реконструкции в 1954 году. Рисунок был выполнен в двух цветах – с помощью чередования темных и белых квадратов, с ромбом на стыках», – отмечается в сообщении.

Планируется также воссоздать утраченные ранее пилоны, которые находились в центральной части стилобата, перед главным входом в павильон. Их срезали, когда павильон перепрофилировали в «Радиоэлектронику и связь». В будущем здесь появятся барельефы.

Терраццо будет подчеркивать красоту главного фасада и гармонично впишется в его богатое декоративное убранство, а также придаст выразительности главному входу.