РИАМО – 18 авг. Исторический облик намерены вернуть павильону №15 «Радиоэлектроника и связь» ВДНХ, в рамках проводимых работу специалисты приведут в порядок стилобат главного входа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
За годы терраццо – декоративное покрытие верхней площадки стилобата – было полностью утрачено и заменено бетонной брусчаткой. Также на ступенях из гранита образовались многочисленные сколы, трещины и просадки. Кроме того, частично утрачена облицовка гранитными декоративными блоками по периметру стилобата и боковых поверхностей.
Стилобату вернут его исторический облик, основываясь на чертежах из архивов и фотографиях 1951-1954 годов. Специалисты планируют отреставрировать сохранившиеся элементы, а те, что были утрачены, изготовить заново.
«Покрытие стилобата, выполненное в технике терраццо, появилось перед павильоном при его реконструкции в 1954 году. Рисунок был выполнен в двух цветах – с помощью чередования темных и белых квадратов, с ромбом на стыках», – отмечается в сообщении.
Планируется также воссоздать утраченные ранее пилоны, которые находились в центральной части стилобата, перед главным входом в павильон. Их срезали, когда павильон перепрофилировали в «Радиоэлектронику и связь». В будущем здесь появятся барельефы.
Терраццо будет подчеркивать красоту главного фасада и гармонично впишется в его богатое декоративное убранство, а также придаст выразительности главному входу.
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