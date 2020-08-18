РИАМО - 18 авг. Рубль укрепился на открытии торгов на Московской бирже во вторник, сообщает Газета.ru.

«Доллар упал на 0,24%, до 73,56 рубля, евро опустился на 0,1%, до 87,42 рубля», — говорится в сообщении.

Рубль находится в разнонаправленной динамике к основным зарубежным денежным единицам.

По мнению аналитиков, западные инвесторы в связи с политическими событиями в Белоруссии снизили спекулятивные вложения в российскую валюту, поэтому предпосылок для дальнейшего роста рубля пока не предвидится.