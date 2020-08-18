РИАМО - 18 авг. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с прекращением реализации инвестпроекта на Вилюйской улице, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«На земельном участке площадью 1,5 гектара расположен объект капитального строительства 1982 года постройки площадью 146 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Ранее инвестор планировал построить на этой территории складской комплекс. В настоящее время договор аренды земельного участка расторгнут по соглашению сторон.