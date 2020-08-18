РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 авг. В парке поселка Малаховка подмосковных Люберец 28 августа пройдет бесплатная тренировка для жителей, говорится в сообщении пресс-службы «РосМолСпорт Московской области».

«28 августа в 12:00 в Малаховском парке горокруга Люберцы состоится открытая тренировка регионального проекта «РосМолСпорт Московской области» «Парковый спорт». Ее проведет вице-президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия спортсмен проведет открытую тренировку без отягощений, с собственным весом на все группы мышц. Затем он познакомит присутствующих с национальным видом спорта Якутии, бесконтактным единоборством - мас-рестлингом.

Мероприятие организовано «РосМолСпорт Московской области» и МУ «Парк культуры и отдыха» при поддержке депутата Мособлдумы Владимира Жука, совета депутатов и МГЕР Люберец.