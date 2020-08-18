РИАМО - 18 авг. В августовском рейтинге наиболее экономичных предложений найма квартир в Москве победила «однушка» со ставкой 20 тысяч рублей на северо-западе города, говорится в сообщении пресс-службы «ИНКОМ-Недвижимость».

Самая дешевая квартира столицы расположена на 10-м этаже 11-этажного панельного дома на Палехской улице в Ярославском районе.

«Общая площадь квартиры-студии составляет 35 квадратных метров. В квартире есть просторный балкон, также в наличии кухонный гарнитур, вся необходимая бытовая техника и современная мебель», — говорится в сообщении.

На втором месте расположилась однокомнатная квартира на верхнем этаже панельной пятиэтажки в Щелковском проезде в районе Гольяново. Третье место в рейтинге занимает однокомнатная квартира в районе Ховрино метражом 36 «квадратов» на Фестивальной улице в 17-этажном панельном доме. Стоимость ее ежемесячной аренды составляет 23 тысячи рублей.

Четвертое место в топе самых доступных квартир относится к «однушке» площадью 40 квадратных метров на пятом этаже панельной 12-этажки на улице Адмирала Лазарева в Южном Бутове.

Замыкает пятерку самых доступных квартир объект за 25 тысяч рублей на верхнем этаже пятиэтажного панельного дома на Открытом шоссе в районе Метрогородок.