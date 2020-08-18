РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 авг. Воспитанник щелковского центра «Спартанец» включен в состав сборной России по футболу лиц с церебральным параличом, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«Олег Пронин вошел в состав сборной команды России по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом. Первой ответственной игрой для спортсмена станет чемпионат России. Соревнования пройдут с 24 по 31 августа в городе Дзержинске Нижегородской области», - говорится в сообщении.

Более 20 лет сотрудники центра «Спартанец» развивают в муниципалитете паралимпийские виды спорта, за это время тренеры центра воспитали множество чемпионов в разных видах адаптивного спорта.