РИАМО - 18 авг. Синоптики прогнозируют, что в сентябре температура воздуха в центральной части России окажется чуть выше нормы, пишет во вторник газета «Известия».

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, предварительные данные по погоде на осень внушают оптимизм.

«В европейской части страны ожидается температура около нормы или выше нее. Однако не исключено, что первая половина месяца (сентября - ред.) может быть очень холодной, а вторая — теплой, а в среднем получится та самая температурная норма», — отметил специалист.

Он также подчеркнул, что в последние годы сентябрь был достаточно комфортным и с продолжительным бабьим летом.