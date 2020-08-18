РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 авг. В Домодедове за минувшие сутки выявили еще восемь случаев коронавирусной инфекции, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 2 040 случаев заражения, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 145 новых случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 66 233 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 1 151 человек. Выздоровели и выписались 49 785 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 2 040 (+8)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.