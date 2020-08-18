РИАМО - 18 авг. В Москве выдали разрешение на строительство гостиничного комплекса с апартаментами и подземной автостоянкой в Стремянном переулке, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Общая площадь 10-этажного здания составит порядка 33 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.

Согласно проекту, на первом этаже разместятся нежилые помещения, вестибюльно-входная группа с зоной ресепшен, комнаты персонала и охраны. Также на этом этаже предусмотрены площади для кафе и магазинов.

Этажи со второго по десятый займут апартаменты. Подземный двухуровневый паркинг будет рассчитан на 130 машино-мест, здесь также предусмотрят места для хранения велосипедов.

Здание гостиничного комплекса планируют возвести за три года.