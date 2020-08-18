РИАМО - 18 авг. В столице число новых случаев коронавируса за последний месяц снизилось на 10%, за сутки подтверждено 693 новых случая заражения, сообщает столичный оперштаб.

«Среднесуточный темп прироста случаев Covid-19 за месяц составляет 0,28%. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в городе остается на низком уровне», — говорится в сообщении.

Около 52,5% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,1% — от 46 до 65 лет, 7,8% — от 66 до 79 лет. Еще 4% — старше 80 лет. Также 11,6% среди заболевших являются детьми.

Все пациенты, а также те, кто с ними находился в контакте, находятся под меднаблюдением.

С начала пандемии в столице выявили 253 757 случаев заражения.

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18 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве на 10% за месяц. Среднесуточный темп прироста случаев Covid‑19 в столице за месяц составляет 0,28%.

- В России коронавирус диагностировали у 4748 человек. В Москве 693 новых подтвержденных случая, в Подмосковье - 145.

- Также в Подмосковье за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 118 человек. Общее число вылечившихся в Московсаой области пациентов достигло 49 785 человек.

- Лечение от коронавируса в Москве завершили еще 1155 человек. Всего московские врачи вылечили 199 117 пациентов.

- Роспотребнадзор выяснил, что более 20% жителей Москвы и Подмосковья обладают иммунитетом к Covid-19. Ведомство провело исследование популяционного иммунитета к коронавирусу нового типа у россиян. В рамках исследования в 26 субъектах РФ проверили по 2,8-3,2 тысячи человек

- За прошедшие сутки в Москве скончались еще 11 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 4677 жителей столицы.