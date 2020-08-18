РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 авг. С 19 по 24 августа в связи с плановым проведением работ на линиях электропередачи в ряде населенных пунктов и садовых товариществах Щелкова будет отключено электричество, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы округа в соцсети «ВКонтакте».

«Щелковский РЭС Восточных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК» уведомляет, что в связи с производством плановых будет пройдут временные отключения в ряде населенных пунктов», - говорится в сообщении.

19 августа с 9:00 до 18:00 будет отключена электроэнергия в Щелкове в микрорайоне Хотово. 20 августа с 09:00 до 17:00 - в деревнях Каблуково, Огуднево, Сабурово, СНТ «Дружный», Лесное Фрязино, и Лесное Фрязино-2. 21 августа также с 09:00 до 17:00 света не будет деревне Гребнево в домах №№13-15, 23, 23/1, 23А, 23Б, 31А и деревне Ново в домах №№110-113/3.

Кроме того, 21 и 24 августа в это же время электричество отключат в деревнях Малые Петрищи и Огуднево (дорожный участок).