РИАМО - 18 авг. За минувшие сутки в столице выявили 693 новых случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе выявили 253 757 случаев заражения, сообщает оперштаб Москвы.

За все время пандемии в Москве вылечились 199 117 Covid-пациентов, 4677 зараженных скончались.

За последние сутки в России выявлено 4748 новых случаев коронавируса в 83 регионах. За сутки умерли 132 человека, после лечения выздоровели 6527 человек.

За все время в стране выявили 932 493 случая инфицирования Covid-19. Умерли 15 872 человека, вылечились 742 628 пациентов.

В общественных местах и на транспорте в Москве обязательно использование масок и перчаток. Также следует соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

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18 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве на 10% за месяц. Среднесуточный темп прироста случаев Covid‑19 в столице за месяц составляет 0,28%.

- В России коронавирус диагностировали у 4748 человек. В Москве 693 новых подтвержденных случая, в Подмосковье - 145.

- Также в Подмосковье за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 118 человек. Общее число вылечившихся в Московсаой области пациентов достигло 49 785 человек.

- Лечение от коронавируса в Москве завершили еще 1155 человек. Всего московские врачи вылечили 199 117 пациентов.

- Роспотребнадзор выяснил, что более 20% жителей Москвы и Подмосковья обладают иммунитетом к Covid-19. Ведомство провело исследование популяционного иммунитета к коронавирусу нового типа у россиян. В рамках исследования в 26 субъектах РФ проверили по 2,8-3,2 тысячи человек

- За прошедшие сутки в Москве скончались еще 11 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 4677 жителей столицы.