РИАМО (МЫТИЩИ) – 18 авг. Сотрудники ГИБДД городского округа Мытищи рассказали об опасности вождения в нетрезвом виде курсантам автошкол и работникам автотранспортных предприятий, сообщается на сайте администрации горокруга.

В рамках регионального социального раунда по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель» сотрудники мытищинской Госавтоинспекции продолжают информационно-разъяснительную работу с целевыми аудиториями. На этот раз об опасности вождения транспорта в состоянии опьянения автоинспекторы рассказали курсантам автошкол и работникам автотранспортных предприятий.

«Инспекторы напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и о недопустимости управления автомобилем в нетрезвом виде, об административной и уголовной ответственности в случае выявления состояния алкогольного опьянения. Все участники мероприятия получили тематические памятки», – говорится в сообщении.

Социальный раунд «Трезвый водитель» продлится на территории Московской области до 30 августа, его основная цель – информирование участников дорожного движения о недопустимости нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения.