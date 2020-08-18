РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 авг. В Домодедове эндоваскулярные хирурги впервые в Московской области применили инновационный метод лечения коленного сустава, сообщается в группе Домодедовской центральной городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

«Впервые в Московской области в травматологическом отделении Домодедовской ЦГБ эндоваскулярные хирурги применили инновационный метод лечения болевого синдрома у пациентки с деформирующим гонартрозом 2-3 стадии», - говорится в сообщении.

Гонартроз - это не просто разрушение коленного сустава, это каскад патологических реакций, в их числе воспаление, неоангиогенез (образование сосудистой сети, которой нет в норме) и увеличение количества болевых рецепторов.

Пациентов с таким заболеванием сильная боль и скованность в коленном суставе вынуждает обращаться за медицинской помощью. Обычно после обследования назначается консервативное лечение, а если лекарства не помогают, то следующий этап - большая операция с заменой сустава.

«В настоящее время самые современные технологии эндоваскулярной хирургии позволяют выполнить малоинвазивную операцию под местной анестезией, сделав маленький прокол в артерии, добраться до той самой патологической сосудистой сети», - добавляется в сообщении.

При помощи хирургических инструментов, не превышающих в диаметре 2 миллиметров, в патологическую сосудистую сеть в области коленного сустава вводятся эмболы (маленькие частицы округлой формы). Они прекращают кровоток в зоне поражения, доказано уменьшают местную воспалительную реакцию и болевую чувствительность.

Операция лечит болевой синдром, а также улучшает качество жизни пациента.