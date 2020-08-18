РИАМО - 18 авг. Министр энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом, сообщается на сайте kp.ru.

Об этом рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

«К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья», – заявил Мишустин.

Новак переносит болезнь бессимптомно.

Новак является министром энергетики РФ с 21 мая 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Ранее коронавирус выявили у ряда журналистов правительственного пула, которые должны были сопровождать Мишустина в поездке по Дальнему Востоку. Порядка 30 сотрудников СМИ отправили обратно в Москву.

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18 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве на 10% за месяц. Среднесуточный темп прироста случаев Covid‑19 в столице за месяц составляет 0,28%.

- В России коронавирус диагностировали у 4748 человек. В Москве 693 новых подтвержденных случая, в Подмосковье - 145.

- Также в Подмосковье за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 118 человек. Общее число вылечившихся в Московсаой области пациентов достигло 49 785 человек.

- Лечение от коронавируса в Москве завершили еще 1155 человек. Всего московские врачи вылечили 199 117 пациентов.

- Роспотребнадзор выяснил, что более 20% жителей Москвы и Подмосковья обладают иммунитетом к Covid-19. Ведомство провело исследование популяционного иммунитета к коронавирусу нового типа у россиян. В рамках исследования в 26 субъектах РФ проверили по 2,8-3,2 тысячи человек

- За прошедшие сутки в Москве скончались еще 11 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 4677 жителей столицы.