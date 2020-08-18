РИАМО - 18 авг. Минувшей ночью температура воздуха в Подмосковье опускалась до плюс 2,2 градуса, это самое низкое значение с начала текущего лета, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В ночь на вторник минимальная температура воздуха на востоке Подмосковья (Черусти) составила 2,2 градуса. Это самое низкое значение по столичному региону на 18 августа, а для Черустей — самое низкое за нынешнее лето», — говорится в сообщении.

В Москве холоднее всего было в Бутове, где воздух остыл до плюс 8,2 градуса. Минимальная температура в центре города составила плюс 14,2 градуса.

Днем во вторник в столице ожидается до плюс 22-24 градусов, в Московской области — до 19-24 градусов. При переменной облачности осадков не прогнозируется.