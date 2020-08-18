РИАМО - 18 авг. Сведения в отношении ООО «Инженерные системы» включили в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения со стороны компании условий исполнения контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные ГБУ «Психоневрологический интернат №13 департамента труда и социальной защиты населения города Москвы» в отношении ООО «Инженерные системы».

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования в 2019-2020 годах», — отмечается в материале.

Фирма нарушила условия исполнения контракта, в связи с чем заказчик расторг контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами.

На заседании комиссии УФАС компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий исполнения контракта в установленный законом срок. Антимонопольный орган пришел к выводу, что сведения в отношении ООО «Инженерные системы» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.