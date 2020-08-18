РИАМО - 18 авг. В столице открыли временные прививочные пункты для домашних животных, услугу оказывают бесплатно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Вакцинация — это единственная мера профилактики бешенства. <...> Это необходимо, чтобы предотвратить распространение бешенства, так как в городе участились случаи выявления данной болезни», — говорится в сообщении.

Информацию о работе ветеринарных клиник опубликовали на портале открытых данных правительства Москвы в разделе «Центры бесплатной вакцинации животных против бешенства». График вакцинации размещен на сайте комитета ветеринарии города в разделе «График работы прививочных пунктов на 2020 год».

Горожане могут записать своего питомца на прием на сайте mos.ru или через мобильное приложение «Госуслуги Москвы». Для москвичей также работает телефон неотложной ветеринарной помощи: +7 (495) 612-04-25.