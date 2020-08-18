РИАМО - 18 авг. Жители и гости Москвы могут провести романтические и креативные фотосессии в городских парках, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Космические» снимки в «Сокольниках», романтические — в саду «Эрмитаж» и «Царицыне». В парках Москвы есть десятки мест для необычных романтических, семейных или забавных фотосессий», - говорится в сообщении.

Для романтических снимков отлично подойдут беседки вблизи театра «Новая опера» в саду «Эрмитаж» и поляна перед Большим дворцом в музее-заповеднике «Царицыно». Также влюбленные могут сфотографироваться в парке «Кузьминки» на скамье «семьи, любви и верности».

Для любителей фото на фоне природы подойдут этнографическая деревня «Бибирево» с декоративным пешеходным мостом через реку Чермянку, Измайловский парк с живописным Круглым прудом и смотровая площадка ландшафтного парка «Митино».

Креативную фотосессию в космическом стиле можно провести в Саду астрономов в парке «Сокольники» на фоне арт-объектов в виде планет, которые соединяются светящимися в темноте дорожками.

Еще одну оригинальную фотосессию можно провести в парке «Северное Тушино» на фоне большой дизельной подводной лодки Б-396, летательного аппарата — экраноплана «Орленок», десантного катера на воздушной подушке «Скат» или рядом с якорем «Холла».

В Парке Горького эффектные снимки можно сделать на фоне фонтанов, которые в вечернее время начинают «танцевать».