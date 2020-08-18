РИАМО - 18 авг. Москвичам рекомендуют отказаться от самовольной газификации квартиры, а также от несанкционированной перестановки, ремонта и замены газовых приборов в связи с высокой опасностью данных процедур, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосгаз».



В случае необходимости нужно обратиться к специалисту.

«Это исключит риск аварийной ситуации и сэкономит время», — говорится в сообщении.

Одна из самых востребованных услуг — переделка газовой разводки, ее проводят с применением сварочных работ. При этом требуется обязательное отключение от газоснабжения всех квартир по газовому стояку.

Для обслуживания и ремонта газового оборудования необходимо позвонить в службу сервиса по телефону: 8 495 660-20-01 или оставить заявку в электронном виде на сайте предприятия.