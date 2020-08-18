РИАМО - 18 авг. Станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии московского метро досрочно открылись для пассажиров после завершения работ по устройству бесстыкового пути, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Юго-западный участок «красной» ветки закрыли для пассажиров 15 августа. Предполагалось, что период закрытия участка продлится по 19 августа.

«Все станции Сокольнической линии открыты для пассажиров. Приятных поездок!» - говорится в сообщении.

В кратчайшие сроки сотрудники подземки произвели сварку почти 1,2 тысячи стыков на 15 километрах пути. В дни закрытия участка Сокольнической линии для пассажиров курсировали бесплатные маршруты КМ.